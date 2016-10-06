Главная

Украинскому госслужащему на оккупированном Украиной Донбассе запретили пользоваться русским языком

опубликовано alex1943 в Чт, 06/10/2016 - 11:50 Новость: тема тэги гео
Pavlo
Председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook сообщил: «С 1 января 2017 все работники областной администрации должны пользоваться на работе исключительно украинским языком. Завтра в Донецкой областной военно-гражданской администрации стартует второй этап курсов делового украинского языка», - написал губернатор.

При этом он добавил: «Это, конечно, добровольные курсы. Но речь о госслужащих. В государстве Украина. Они же написали в анкете, что имеют достаточный уровень знания и владения украинским языком. Если же они просто подзабыли язык, то мы этими курсами создаем госслужащим возможность вспомнить ее и усовершенствовать».

Учитывая то, что Донбасс всегда был в основном русскоязычным, украинским госслужащим в срочном порядке нужно садиться за словари и осваивать мову, иначе есть опасение, что под предлогом её незнания, их могут заменить на выходцев из центральных или западных регионов страны 404.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет