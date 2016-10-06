Украинскому госслужащему на оккупированном Украиной Донбассе запретили пользоваться русским языком

Председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook сообщил: «С 1 января 2017 все работники областной администрации должны пользоваться на работе исключительно украинским языком. Завтра в Донецкой областной военно-гражданской администрации стартует второй этап курсов делового украинского языка», - написал губернатор.

При этом он добавил: «Это, конечно, добровольные курсы. Но речь о госслужащих. В государстве Украина. Они же написали в анкете, что имеют достаточный уровень знания и владения украинским языком. Если же они просто подзабыли язык, то мы этими курсами создаем госслужащим возможность вспомнить ее и усовершенствовать».

Учитывая то, что Донбасс всегда был в основном русскоязычным, украинским госслужащим в срочном порядке нужно садиться за словари и осваивать мову, иначе есть опасение, что под предлогом её незнания, их могут заменить на выходцев из центральных или западных регионов страны 404.