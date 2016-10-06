Перемирие в Донбассе проходит под завывание систем залпового огня

ЛНР и ДНР обстреливаются каждую ночь независимо от переговоров контактной группы в Минске. Более того, с усилением военной риторики по Сирии и уже откровенного противостояния США И РФ в этом регионе, обостряется военная обстановка и на Донбассе.

В Донецкой народной республике украинские силовики применили для обстрелов территории промзоны Ясиноватой реактивные системы залпового огня, танковые и артиллерийские орудия. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

«В 18:30 украинская сторона открыла огонь по территории промзоны под Ясиноватой из РСЗО, одновременно обстрел также велся из танковых орудий. В 22:50 по этому же участку территории был открыт огонь из артиллерии калибра 122 мм», — сказал собеседник.

По данным источника, наряду с тяжелым вооружением ВСУ использовали также минометы калибра 82 и 120 мм.

В общей сложности с позиций украинских подразделений было выпущено 16 танковых снарядов, 14 реактивных и артиллерийских, а также 70 мин.

Обстрелам украинской стороны подверглись также поселки Зайцево на севере Горловки, Трудовские на западе столицы и село Веселое к северу от Донецка.

По информации главы районной администрации Максима Жуковского В Петровском районе на западе Донецка в результате прямого попадания был разрушен жилой частный дом разрушен «В результате прямого попадания снаряда по улице Лукьяненко, 3 разрушен частный дом», — сказал он.Чудом люди остались живы.

Украинские силовики обстреляли позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики из гранатомета и минометов, заявили в четверг в штабе оборонного ведомства ЛНР.

"В зоне ответственности Народной милиции ЛНР с 5 на 6 октября 2016 года зафиксировано пять обстрелов со стороны ВСУ", — заявили в штабе.

По данным Народной милиции, украинские силовики открывали огонь с направления населенных пунктов Луганское, Новозвановка, Новоалександровка по позициям ЛНР в районе Калиново и Лозовое. В штабе заявили, что украинские силовики использовали минометы калибром 120 миллиметров (28 мин), автоматический гранатомет АГС (23 гранаты) и стрелковое оружие.

"Потерь нет", — сообщил собеседник.