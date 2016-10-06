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Главная В результате очередного ошибочного авиаудара коалиции во главе с США в Ираке погибли 20 человек опубликовано Nvb2003 в Чт, 06/10/2016 - 12:39 Новость: тема тэги гео Очередной ошибочный авиаудар нанесла Западная коалиция во главе с США, на этот раз в Ираке, недалеко от Мосула. Под союзнический огонь попали ополченцы суннитских племен, которые воюют против террористов ИГИЛ. В результате погибли более 20 бойцов.

Летчики объяснили, что целились по террористам - поддержку с воздуха запросили иракские силы безопасности. В результате было уничтожено здание, в котором, как предполагалось, укрывались боевики. Но практически сразу стало известно, что в нем находились представители суннитских племен, которые как раз борются с террористами.

За последний месяц это уже не первый ошибочный удар подконтрольных Вашингтону сил. Один из предыдущих был нанесен по сирийским войскам близ Дейр-эз-Зора, как уверяют Штаты, также непреднамеренно. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее