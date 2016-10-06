В результате очередного ошибочного авиаудара коалиции во главе с США в Ираке погибли 20 человек

Очередной ошибочный авиаудар нанесла Западная коалиция во главе с США, на этот раз в Ираке, недалеко от Мосула. Под союзнический огонь попали ополченцы суннитских племен, которые воюют против террористов ИГИЛ. В результате погибли более 20 бойцов.
Летчики объяснили, что целились по террористам - поддержку с воздуха запросили иракские силы безопасности. В результате было уничтожено здание, в котором, как предполагалось, укрывались боевики. Но практически сразу стало известно, что в нем находились представители суннитских племен, которые как раз борются с террористами.
За последний месяц это уже не первый ошибочный удар подконтрольных Вашингтону сил. Один из предыдущих был нанесен по сирийским войскам близ Дейр-эз-Зора, как уверяют Штаты, также непреднамеренно.
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