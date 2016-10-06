Главная

В результате очередного ошибочного авиаудара коалиции во главе с США в Ираке погибли 20 человек

опубликовано Nvb2003 в Чт, 06/10/2016 - 12:39 Новость: тема тэги гео
default
Очередной ошибочный авиаудар нанесла Западная коалиция во главе с США, на этот раз в Ираке, недалеко от Мосула. Под союзнический огонь попали ополченцы суннитских племен, которые воюют против террористов ИГИЛ. В результате погибли более 20 бойцов.
Летчики объяснили, что целились по террористам - поддержку с воздуха запросили иракские силы безопасности. В результате было уничтожено здание, в котором, как предполагалось, укрывались боевики. Но практически сразу стало известно, что в нем находились представители суннитских племен, которые как раз борются с террористами.
За последний месяц это уже не первый ошибочный удар подконтрольных Вашингтону сил. Один из предыдущих был нанесен по сирийским войскам близ Дейр-эз-Зора, как уверяют Штаты, также непреднамеренно.
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"