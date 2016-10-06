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Главная Германия рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций из-за Сирии опубликовано Nvb2003 в Чт, 06/10/2016 - 13:14 Новость: тема тэги гео Германия, под предлогом несогласия с политикой, проводимой Россией в Сирии, обсуждает возможность введения новых антироссийских санкций. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с соответствующими обсуждениями в немецком правительстве.

Правительство Ангелы Меркель ищет способы, которые могли бы заставить Россию изменить ее политику в Сирии в угоду интересам Вашингтона. Одним из таких способов, по мнению Меркель, является введение Евросоюзом новых экономических санкций против России. Издание напоминает, что два года назад именно позиция Ангелы Меркель подтолкнула ЕС к введению санкций против РФ в связи с якобы имевшим место военным вторжением в Украину.

Отмечается, что обсуждение возможных санкций немецкими чиновниками находится на начальной стадии, и пока непонятно, получат ли они поддержку у социал-демократов - партнеров по коалиции Христианско-демократического союза Ангелы Меркель.

Представитель МИД Германии на пресс-конференции 5 октября на вопрос о возможных санкциях против России ответил: "На данный момент я не знаю никого, ни в Берлине, ни где-нибудь еще, кто бы это предложил".

Однако, как заявил в интервью новостному порталу телеканала ZDFheute.de уполномоченный правительства ФРГ по германо-российскому межобщественному сотрудничеству Гернот Эрлер, первые размышления на эту тему уже есть. При этом чиновник отметил, что "политика санкций в том виде, в котором она имела место в украинском конфликте, не воодушевляет на то, чтобы снова использовать это средство". :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее