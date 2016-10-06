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Главная Неугомонные мстители: СБУ готовит провокации против российских офицеров на Украине опубликовано Nvb2003 в Чт, 06/10/2016 - 13:18

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Украинские спецслужбы готовят провокацию для российских офицеров, присутствующих на Украине в составе Совместного центра по контролю и координации (СЦКК). Об этом сообщило министерство обороны России. Соответствующая информация поступила в Минобороны "по нескольким достоверным каналам". В министерстве отметили, что "акция СБУ с задержанием российских военнослужащих по обвинению в якобы «шпионаже» будет реализована в ходе предстоящей на днях ротации российского контингента СЦКК". Отмечается, что российские офицеры находятся на территории Украины по взаимной договоренности российского и украинского руководства «только для оказания помощи представителям совместной мониторинговой миссии ОБСЕ в контроле прекращения боевых действий». Напомним, ранее кадровый офицер украинской разведки Роман Сущенко был задержан в Москве, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту шпионажа. Сущенко является полковником главного управления разведки Минобороны Украины. В Москве он собирал секретные сведения, касающиеся деятельности российской армии и войск Нацгвардии. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее