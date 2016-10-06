От российских артистов на Украине пока не станут требовать письменный отказ от Родины

Парламент Украины в четверг отклонил законопроект № 4303 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения использования медийной продукции государства-агрессора», которым, в частности, предлагалось ограничить или запретить выступления российских артистов, которые официально не осудили "агрессию против Украины".

Законопроектом предлагалось запретить гастрольные мероприятия артистов из России, если до начала соответствующего гастрольного мероприятия они не предоставили организаторам гастролей "письменное заявление об осуждении оккупации территории Украины". За нарушение требований этого законопроекта предполагалось устанавливать штрафы.

Соответствующий проект закона поддержали в четверг лишь 174 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Законопроектом предлагалось требовать от российских музыкантов, артистов театра и кино письменных заявлений об осуждении "агрессии России против Украины".

Радует уже то, что в Верховной Раде желающие поддерживать одиозные русофобские законопроекты в явном меньшинстве. Однако, национальносвидомые не отказались от своих намерений. Так, народный депутат от «Народного фронта», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявил, что он не будет участвовать в работе Рады, пока не будет направлен по крайней мере на повторное второе чтение законопроект относительно ограничения использования медийной продукции государства-агрессора.

Именно в этом законопроекте содержалось требование к российским артистам официально осудить "агрессию против Украины". Так что не исключено повторное рассмотрение этого законопроекта.