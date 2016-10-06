Главная

Верховная Рада Украины увеличила бюджет Минобороны и Национальной полиции на 7,1 млрд. гривен

опубликовано Nvb2003 в Чт, 06/10/2016 - 13:33 Новость: тема тэги гео
9d9a9d0e51eba86680b0fec9617a1bd5
Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым дополнительно выделила на оборону и безопасность 7,1 млрд. грн. Соответствующее решение поддержали 265 народных депутатов.
В пояснительной записке к документу Отмечается, что законопроект является сбалансированным и предусматривает увеличение расходов на оборону и безопасность в сумме 7,1 млрд. грн., из них на денежное обеспечение – 6,3 млрд. грн. В частности, дополнительные расходы предусмотрены для Минобороны в сумме 3 800,0 млн. грн., Национальной полиции – 2 004,8 млн. грн., Администрации Госпогранслужбы – 963,5 млн. грн., Государственной службы по чрезвычайным ситуациям – 50 млн. грн., Главного управления разведки Минобороны – 175,0 млн. грн., Службы безопасности – 128,5 млн. грн., Управления госохраны – 51,0 млн. грн., Госспецтрансслужбы – 5,4 млн. гривен.
Не забыли украинские чиновники в данном законе и себя любимых. С целью обеспечения выполнения норм закона "О государственной службе" на 1,5 млрд. гривен увеличены расходы на оплату труда с начислениями работников центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций и иностранных дипломатических учреждений Украины.
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"