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Главная Верховная Рада Украины увеличила бюджет Минобороны и Национальной полиции на 7,1 млрд. гривен опубликовано Nvb2003 в Чт, 06/10/2016 - 13:33 Новость: тема тэги гео Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым дополнительно выделила на оборону и безопасность 7,1 млрд. грн. Соответствующее решение поддержали 265 народных депутатов.

В пояснительной записке к документу Отмечается, что законопроект является сбалансированным и предусматривает увеличение расходов на оборону и безопасность в сумме 7,1 млрд. грн., из них на денежное обеспечение – 6,3 млрд. грн. В частности, дополнительные расходы предусмотрены для Минобороны в сумме 3 800,0 млн. грн., Национальной полиции – 2 004,8 млн. грн., Администрации Госпогранслужбы – 963,5 млн. грн., Государственной службы по чрезвычайным ситуациям – 50 млн. грн., Главного управления разведки Минобороны – 175,0 млн. грн., Службы безопасности – 128,5 млн. грн., Управления госохраны – 51,0 млн. грн., Госспецтрансслужбы – 5,4 млн. гривен.

Не забыли украинские чиновники в данном законе и себя любимых. С целью обеспечения выполнения норм закона "О государственной службе" на 1,5 млрд. гривен увеличены расходы на оплату труда с начислениями работников центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций и иностранных дипломатических учреждений Украины. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее