В Днепропетровске требуют уволить учительницу, которая ударила ученика

В Днепропетровске учительница физкультуры ударила своего ученика по лицу. Мать ребенка написала громкий пост в соцсети, ее поддержали родители других учеников. Мол, педагог часто распускает руки. Но самое интересное, что на учительницу жалуется только один класс — другие ученики школы в восторге от ее уроков.

В тот день семиклассник Михаил пришел из школы очень печальным. После долгих расспросов мамы признался: перед уроком в раздевалке его ударила учительница физкультуры Екатерина Курилех.

«У нее была разбита голова. Она зашла к нам, чтобы об этом сообщить, и мы ничего не знали и поэтому все шумели. Дважды она свистнула в свисток, потом обратила внимание на меня. Прижала к стене и ударила», — вспоминает Михаил.

Возмущенная мать школьника Наталья Иванова сразу написала об этом в соцсети. Другие родители учеников тоже начали жаловаться на учительницу физкультуры.

«Такие люди не могут работать учителями. И какие-то оправдания здесь неуместны», — убеждена Наталья.

И одноклассники Михаила наперебой рассказывают о суровых непедагогичных методах Екатерины Евгеньевны.

«Она применяла грубую силу, могла просто взять за шею и выставить из раздевалки. Ударила ногой в живот», — говорят школьники.

И самое удивительное, что на учительницу жалуется только один класс. Остальные ученики школы о Екатерине Евгеньевна рассказывают только хорошее.

«Нам нравится с ней заниматься. Она добрая, позитивная и веселая. Никаких инцидентов не было», — убеждают ученики других классов.

Сама же Екатерина Курилех рассказывает, что в тот день перед уроком решила убрать в подсобке. И на голову ей упала музыкальная колонка. Несмотря на травму и боль, Екатерина Евгеньевна все же хотела проводить урок, а перед тем — поговорить с детьми.

«Когда был сильный шум в раздевалке, мое состояние просто отключилось. Я не могла себя ни контролировать, ни думать. Я действительно подошла к ребенку, который мешал говорить, взяла за челюсть и попросила, чтобы он не мешал мне говорить о том, что все должны услышать. После этого я еще и добавила ему пощечину», — признается Екатерина Курилех.

Сейчас женщина в больнице с сотрясением мозга. Она уверяет, что уже звонила родителям Михаила, чтобы извиниться, но те не ответили. Другие же жалобы объясняет своим требовательным характером, который не всем нравится.

Между тем детали инцидента уже выясняет специальная комиссия. Результаты обещают обнародовать через две недели.

«Будут сделаны выводы дисциплинарного характера. Это либо выговор, либо увольнение», — прокомментировала член комиссии Светлана Клявченко.

В свою очередь Екатерина Евгеньевна уверяет: готова сама уволиться, если будут настаивать родители учеников всей школы.