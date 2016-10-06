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Чем бы дитя не тешилось. Эстония готовится к оккупации

опубликовано alex1943 в Чт, 06/10/2016 - 13:58 Новость: тема тэги гео
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Ссылаясь на газету Eesti Paevaleht, агентство "Ридус"сообщает, что власти Эстонии решили создать концепцию действий в случае военного нападения. Решено подготовить не только чиновников из госорганов и деятелей самоуправления, но и подключить, или еще раз припугнуть российским агрессором, рядовых граждан.

"Хорошая подготовка населения - это один из аргументов отказаться от нападения", - заявил по поводу принятого решения глава группы по защите населения Марго Клаос.

Гражданам расскажут, что и на какой срок нужно запасать каждой семье на случай кризисов. В список войдут: питьевая вода, продукты питания, лекарства, средства гигиены. Предварительную версию концепции представят в начале 2017 года.

Стоит отметить, что в вопросе подготовки к агрессии и оккупации Таллин значительно отстает от Риги, где еще в минувшем году подсчитали, что каждому жителю Латвии на случай войны необходимы 4 рулона туалетной бумаги. Также латвийцы получат по 2 пары бумажных полотенец, влажные салфетки и другие полезные вещи на сумму от 30 до 50 евро - на несовершеннолетнего и в 60 евро - на взрослого человека.

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