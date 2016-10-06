Рада дополнительно выделила 7,1 млрд грн на войну с Донбассом

Верховная Рада дополнительно выделила 7,1 млрд грн на украинскую армию. Соответствующий законопроект поддержали 265 депутатов. Законопроект был подготовлен с целью увеличения расходов для на войну, выполнения закона Украины «О государственной службе» и решения других неотложных вопросов.

Отмечается, что законопроект является сбалансированным и предусматривает увеличение расходов на ВСУ в сумме 7,1 млрд грн, из них на денежное обеспечение — 6,3 млрд грн. В частности, дополнительные расходы предусмотрены для Минобороны в сумме 3 800 млн грн, Национальной полиции — 2 004 800 000 грн (с учетом перераспределения в системе органов МВД), Администрации Госпогранслужбы — 963,5 млн грн, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям — 50 млн грн, Главного управления разведки Минобороны — 175 млн грн, Службы безопасности — 128,5 млн грн, управление госохраны — 51 млн грн, Госспецтрансслужбы — 5,4 млн грн.

«Это нам позволит не только поддержать наше войско и предоставить ему соответствующее обеспечение, но и не остановить реформы в полиции», — отметила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова, которая представила законопроект.

Кроме того, она рассказала, что принятые изменения в Госбюджет-2016 предусматривают выделение 14 млрд грн на выполнение закона «О государственной службе», из которых 1 млрд гривен пойдет областным государственным администрациям.