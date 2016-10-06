Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

Командиры украинских подразделений скрывают от вышестоящего руководства факты, связанные с дезертирством и ростом небоевых потерь среди военнослужащих ВСУ в зоне так называемой "АТО". Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"По имеющейся у нас информации из агентурных источников, морально-психологическое состояние украинских военнослужащих, находящихся на линии соприкосновения, отмечается как предельно низкое. Основными причинами такого положения дел являются затягивание сроков увольнения военнослужащих шестой волны мобилизации, выслуживших установленные сроки военной службы, и несвоевременная выплата денежного довольствия участникам так называемой "АТО", – рассказал он.

Марочко отметил, что командование ВСУ, "судя по всему, не собирается принимать меры для решения проблемных вопросов".

"Военнослужащие самовольно покидают расположение частей, зачастую с оружием", – подчеркнул представитель Народной милиции.

"Так, установлено, что трое военнослужащих 28-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Валуйское Станично-Луганского района самовольно покинули расположение части, забрав с собой автоматы Калашникова и боекомплект к ним. Командованием бригады проводится внутреннее разбирательство, организованы поиски военнослужащих. При этом информация о происшествии тщательно скрывается от вышестоящего руководства", – уточнил он.

Марочко также отметил, что подразделения ВСУ в зоне проведения так называемой "АТО" продолжают нести небоевые потери.

"Так, по нашим данным, установлено, что вследствие отсутствия карт минных полей и несогласованности действий инженерных подразделений 28-й бригады в результате подрыва на противопехотной мине тяжело ранены двое военнослужащих бригады в районе населенного пункта Счастье", – рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

"Кроме того, установлено, что в ходе проведения работ по разминированию участка местности в районе населенного пункта Петровка военнослужащими инженерно-саперного подразделения второго батальона 28-й отдельной механизированной бригады в результате подрыва на "растяжке" получили ранения трое военнослужащих вооруженных сил Украины", – добавил он.

"Известно, что данные факты командование бригады также пыталось скрыть от вышестоящего руководства", ­– сообщил Марочко.