Брифинг представителя Пенсионного фонда ЛНР

Отделения почты и Госбанка ЛНР начали осуществлять выплаты на погребение умерших пенсионеров. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила заместитель председателя Пенсионного фонда ЛНР Наталья Ельникова.

"Уже люди обращались и уже почта производит эти выплаты", - отметила она.

"С 3 октября по сегодняшний день не менее 10-15 человек в каждом районе, я думаю, что данную выплату уже получили", - добавила она.

Ельникова подчеркнула, что выплату на погребение получат родственники только тех пенсионеров, которые умерли после 1 октября текущего года.

Она отметила, что разовое поручение оформляется сразу и, если выплатной период уже начался, "то человек может пойти и сразу получить эти деньги".