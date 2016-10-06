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Главная Европарламент готов наградить правозащитной премией" имени Андрея Сахарова Мустафу Джемилева опубликовано Nvb2003 в Чт, 06/10/2016 - 15:04 Новость: тема тэги гео Система моральных ценностей Западного мира давно вызывает серьёзные сомнения. Так, например, присуждение Нобелевской премии мира президенту США Бараку Обаме, ответственному за бомбежки и гибель мирного населения в Афганистане, Сирии и Ираке, было воспринято во всем мире далеко неоднозначно. Европа также не отстает от США – Европарламент решил наградить своей правозащитной премией "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова никого иного как Мустафу Джемилева, который был заочно арестован за совершение ряда умышленных преступлений, поддержку терроризма и является одним из инициаторов продовольственной и энергетической блокады полуострова Крым.

Кандидатуру Джемилева поддержала в четверг крупнейшая политическая группа Европарламента – Европейская народная партия.

"Трудно найти лучшую кандидатуру на премию Сахарова, чем Мустафы Джемилева, лидера крымских татар, который всю жизнь боролся за свободу слова и права человека", – отметил во время обсуждения депутат Яцек Сариуш-Вольский.

Лауреатов премии Европарламента объявят 27 октября, а церемония вручения премии и денежного вознаграждения в размере 50 тысяч евро пройдет уже в декабре. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее