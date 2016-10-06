Европарламент готов наградить правозащитной премией" имени Андрея Сахарова Мустафу Джемилева

Система моральных ценностей Западного мира давно вызывает серьёзные сомнения. Так, например, присуждение Нобелевской премии мира президенту США Бараку Обаме, ответственному за бомбежки и гибель мирного населения в Афганистане, Сирии и Ираке, было воспринято во всем мире далеко неоднозначно. Европа также не отстает от США – Европарламент решил наградить своей правозащитной премией "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова никого иного как Мустафу Джемилева, который был заочно арестован за совершение ряда умышленных преступлений, поддержку терроризма и является одним из инициаторов продовольственной и энергетической блокады полуострова Крым.
Кандидатуру Джемилева поддержала в четверг крупнейшая политическая группа Европарламента – Европейская народная партия.
"Трудно найти лучшую кандидатуру на премию Сахарова, чем Мустафы Джемилева, лидера крымских татар, который всю жизнь боролся за свободу слова и права человека", – отметил во время обсуждения депутат Яцек Сариуш-Вольский.
Лауреатов премии Европарламента объявят 27 октября, а церемония вручения премии и денежного вознаграждения в размере 50 тысяч евро пройдет уже в декабре.
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