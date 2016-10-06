На Украине предстоит очередное подорожание основных продуктов

На Украине прекратили регулировать цены на отдельные продукты: хлебобулочные изделия, молоко, овощи, яйца, сыр, масло, мясные продукты. Производители могут устанавливать любые цены. Их могут регулировать только спрос, предложение, а затем и конкуренция.

Отпустив ценообразования в свободное плавание, представители власти ожидают формирования на Украине рыночной экономики. Эксперимент продлится три месяца. Если все пойдет хорошо, так будет и дальше.

«Конкурентная борьба лучший регулятор цен на рынке. Это общеизвестная истина. В результате на рынке появляются не только доступные цены, но и продукция высокого качества. Поскольку таким образом производитель будет бороться за потребителя. Думаю, этот шаг пойдет на пользу и производителям, и предпринимателям. Поскольку в рыночных условиях каждый будет стараться, чтобы быть конкурентоспособным. Также это не означает, что за ценообразованием никто не будет наблюдать. Планируется, что мониторинг будет вестись. Мы должны отойти от устаревшей технологии регулирования цен. Поскольку, как показывает практика, административное регулирование цен неэффективно. Цены все равно растут, а качество продукции не всегда повышается», — отметил директор департамента агропромышленного развития ОГА Виталий Луй.

Приостановление государственного надзора, безусловно, упростит работу бизнеса, утверждают специалисты. Однако большинство экспертов прогнозируют повышение стоимости прежде всего сельскохозяйственной продукции. Цены могут повыситься как минимум на 15–20%. При этом большинству украинцев уже не хватает на пропитание. С получением новых счетов за оплату отопления, многим придется голодать.