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Украина требует наказать латышских спортсменорв за поездку в Крым

опубликовано alex1943 в Чт, 06/10/2016 - 16:46 Новость: тема тэги гео
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Министерство иностранных дел Украины требует от дипломатической миссии Латвии наказать латвийских спортсменов за то, что они ездили в Крым. МИД Латвии пребывает в недоумении – это первое в истории государства требование наказать собственных граждан за туризм.

Предыстория такова: три латвийских виндсерфингиста побывали в Крыму в качестве туристов и спортсменов. Ромуалдс Зелчс, Александр Леонтьев и Янис Прейс выступили на этапе Кубка Европы, который проводился не так давно на полуострове.

Зоркий украинский МИД немедленно возмутился таким неуважением к стране майдана, поскольку латыши не спросили разрешения у Киева на посещение Крыма. Результат — нота протеста в адрес МИД Латвии. Теперь латышские дипломаты ломают голову, как поступить с собственными гражданами, чтобы не вызвать еще и их протест на беззаконие по отношению к себе, скажем, по поводу нарушения прав на свободное передвижение.

Один из «нарушителей», Янис Прейс, уже прокомментировал обвинения МИД Украины так: «Соревнования прошли отлично, тем более что я на них победил. Поеду еще».

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