На 14 октября украинские националисты запланировали в Киеве марш по случаю очередной годовщины создания УПА

Не так давно этот день был официально объявлен властью майданщиков датой чествования «защитников Украины». Маршем по Киеву пройдут националисты батальона «Азов», группировки С14 и т.п. украинские «патриоты». Начнут свой марш националисты от знаменитого монумента Родина-Мать, расположенного на территории бывшего музея Великой Отечественной войны, который майданщики декоммунизировали в «музей Второй мировой».

«В священный для нации день, день украинского мужества и героизма, мы заявляем о том, что долговечная борьба нашего народа за независимость и процветание продолжается. Нас не сломили враги, не испугали агрессоры и не остановили сомнения. Пока лучшие из нас погибали за украинскую землю и берегли мирный сон наших детей, предатели и трусы тратили бесценное время ради хищения, профанации реформ и пораженчества. Не ради такой Украины положили головы лучшие сыны Родины. Сегодня мы говорим «нет» пораженчества и капитуляции! Война за Украину должна завершиться нашей победой! Мы говорим «нет» власти, которая заворовалась! В стране пора навести порядок», – говорится в пресс-релизе по поводу предстоящего марша.

Украинская повстанческая армия (УПА)- вооружённое крыло Организации украинских националистов (ОУН) среди прочих преступлений «прославилась» Волынской резней — уничтожением более 100 тысяч этнических поляков на территории западной Украины в 1943-1944 годах.

9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины признала членов УПА борцами за независимость страны. 15 мая 2015 года президент Порошенко подписал этот закон.

В июле 2016 года парламент Польши квалифицировал преступления вояк УПА против польского населения как геноцид.