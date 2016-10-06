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На 14 октября украинские националисты запланировали в Киеве марш по случаю очередной годовщины создания УПА

опубликовано alex1943 в Чт, 06/10/2016 - 16:59 Новость: тема тэги гео
UPA
Не так давно этот день был официально объявлен властью майданщиков датой чествования «защитников Украины». Маршем по Киеву пройдут националисты батальона «Азов», группировки С14 и т.п. украинские «патриоты». Начнут свой марш националисты от знаменитого монумента Родина-Мать, расположенного на территории бывшего музея Великой Отечественной войны, который майданщики декоммунизировали в «музей Второй мировой».

«В священный для нации день, день украинского мужества и героизма, мы заявляем о том, что долговечная борьба нашего народа за независимость и процветание продолжается. Нас не сломили враги, не испугали агрессоры и не остановили сомнения. Пока лучшие из нас погибали за украинскую землю и берегли мирный сон наших детей, предатели и трусы тратили бесценное время ради хищения, профанации реформ и пораженчества. Не ради такой Украины положили головы лучшие сыны Родины. Сегодня мы говорим «нет» пораженчества и капитуляции! Война за Украину должна завершиться нашей победой! Мы говорим «нет» власти, которая заворовалась! В стране пора навести порядок», – говорится в пресс-релизе по поводу предстоящего марша.

Украинская повстанческая армия (УПА)- вооружённое крыло Организации украинских националистов (ОУН) среди прочих преступлений «прославилась» Волынской резней — уничтожением более 100 тысяч этнических поляков на территории западной Украины в 1943-1944 годах.

9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины признала членов УПА борцами за независимость страны. 15 мая 2015 года президент Порошенко подписал этот закон.

В июле 2016 года парламент Польши квалифицировал преступления вояк УПА против польского населения как геноцид.

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