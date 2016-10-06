Главная

«Правосеки» и «свободовцы» атакуют здание МВД в Киеве

опубликовано alex1943 в Чт, 06/10/2016 - 17:14 Новость: тема тэги гео
MVD
В центре Киева сегодня очередное восстание недовольных решением правительства о введения на Украине, так называемой презумпции правоты полиции. Зачинщиками протестов выступили активисты радикальных националистических организаций «Правый сектор» и ВО «Свобода».

Участники протестов требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и главы Нацполиции Хатии Деканоидзе.

По сообщениям киевских журналистов, обстановка у стен министерства внутренних дел напряженная, силовики взяли здание МВД в плотное кольцо, а сотрудники спецслужб тщательно досматривают проезжающие автомобили и самих участников акции протеста.

«Сотрудники спецназа оцепили территорию вокруг здания Министерства внутренних дел по улице Богомольца, 10 в Киеве. Под стенами министерства ряд общественных и политических организаций, среди которых ВО «Свобода», Правый сектор», ОУН и другие, проводят митинг против введения в Украине так называемой презумпции правоты полиции. Силовики оцепили здание МВД и прилегающие строения сплошным щитом, на улице сотни людей в форме», — сообщают корреспонденты с места событий.

Напомним: расстрел двух сотрудников патрульной полиции в Днепропетровске стал катализатором принятия на Украине закона о презумпции правоты полицейского. Коротко суть его такова: вначале подчинись действиям сотрудников полиции, потом — обжалуй. По сути, это наделение полиции неограниченными правами

.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет