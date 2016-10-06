«Правосеки» и «свободовцы» атакуют здание МВД в Киеве

В центре Киева сегодня очередное восстание недовольных решением правительства о введения на Украине, так называемой презумпции правоты полиции. Зачинщиками протестов выступили активисты радикальных националистических организаций «Правый сектор» и ВО «Свобода».

Участники протестов требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и главы Нацполиции Хатии Деканоидзе.

По сообщениям киевских журналистов, обстановка у стен министерства внутренних дел напряженная, силовики взяли здание МВД в плотное кольцо, а сотрудники спецслужб тщательно досматривают проезжающие автомобили и самих участников акции протеста.

«Сотрудники спецназа оцепили территорию вокруг здания Министерства внутренних дел по улице Богомольца, 10 в Киеве. Под стенами министерства ряд общественных и политических организаций, среди которых ВО «Свобода», Правый сектор», ОУН и другие, проводят митинг против введения в Украине так называемой презумпции правоты полиции. Силовики оцепили здание МВД и прилегающие строения сплошным щитом, на улице сотни людей в форме», — сообщают корреспонденты с места событий.

Напомним: расстрел двух сотрудников патрульной полиции в Днепропетровске стал катализатором принятия на Украине закона о презумпции правоты полицейского. Коротко суть его такова: вначале подчинись действиям сотрудников полиции, потом — обжалуй. По сути, это наделение полиции неограниченными правами