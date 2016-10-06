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Громадьё планов киевской декоммунизации

опубликовано alex1943 в Чт, 06/10/2016 - 17:31 Новость: тема тэги гео
ploshad
Пресс-служба горсовета Киевского городского совета сообщила в четверг, что в рамках закона о декоммунизации горсовет решил переименовать Московскую площадь в Демиевскую, а проспект Воссоединения — в Соборности. По данным пресс-службы, также переименуют улицу Патриса Лумумбы в улицу Иоанна Павла II.

"Данное решение будет способствовать демократизации украинского общества и его продвижению на пути к европейским ценностям, а также памяти выдающихся деятелей и отражению в топонимике столицы основных событий борьбы украинского народа за независимость", — говорится в сообщении киевского горсовета.

Московская площадь расположена в Голосеевском районе Киева и является одной из крупных транспортных развязок, возле нее расположен завод Roshen и автовокзал.

Сегодня же стало известно о намерении переименовать кинотеатр «Россия» в «Киото».

В общем, украинцам ничто не должно напоминать о России, а заодно, очевидно, и об африканском Конго.

Напомним: летом Киевский городской совет принял решение о переименовании Московского проспекта в честь украинского националиста Степана Бандеры. Позже киевские власти получили петицию в поддержку присвоения проспекту Бандеры нейтрального названия. Петиция уже набрала необходимое количество голосов, чтобы обращение было рассмотрено властями города.

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