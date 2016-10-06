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ВСУ устанавливают минно-взрывные заграждения в районе разведения сил у села Петровское

опубликовано alex1943 в Чт, 06/10/2016 - 17:36 Новость: тема тэги гео
petrovskoje
Об этом в четверг, 6 октября, на брифинге в Донецке сообщил спикер Минобороны ДНР Эдуард Басурин. «Нашей разведкой установлено, что на рубеже Богдановка - Петровское инженерными подразделениями 30 бригады ВСУ производится оборудование минно-взрывных заграждений в том месте, где должно было произойти разведение сторон в соответствии с рамочными договоренностями», - сказал Басурин.

По мнению представителя военного ведомства Республики, таким образом украинская сторона подчеркивает свое нежелание отводить войска в указанной точке, «а все выдуманные причины были направлены на отвлечение внимания общественности и представителей Миссии ОБСЕ и СЦКК».

Напомним: рамочное соглашение о разведении сил было подписано в Минске главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким, представителями Украины, России и ОБСЕ 21-23 сентября. Документ определил порядок разведения подразделений ВСУ и армий донецких республик на глубину не менее 2 км на трех пилотных участках: Петровское (ДНР), а также Станица-Луганская и Золотое (ЛНР). Однако украинская сторона сорвала развод сил и средств от линии фронта у села Петровского и в районе Станицы-Луганской.

В среду, 5 октября на переговорах в Минске была достигнута очередная договоренность о разведении сил на фронте у села Петровское 7 октября, а у Станицы-Луганской - 9 октября.

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