Обама опасается дальнейшего ухудшения отношений с РФ, которые и так переживают серьёзный кризис

Влиятельное американское издание Washington Post (WP) со ссылкой на источники в конгрессе сообщило, что Белый дом выступает против предложенных конгрессом санкций против России и Ирана. Принять закон предполагалось в конце сентября, но Белый дом попросил палату представителей отложить голосование.

В июле 2016 года в палату представителей был внесен закон о защите гражданского населения Сирии, который предполагает санкции за поддержку правительства Башара Асада. В случае его принятия ограничения затронут в первую очередь Россию и Иран.

Один из авторов законопроекта, республиканец Адам Кинзингер, сообщил WP, что в администрации Обамы опасались сорвать соглашение с Москвой о прекращении огня в Сирии.

Сейчас, по данным WP, в Белом доме считают, что новые санкции помешают будущим контактам с Россией по урегулированию в Сирии. А санкции против Ирана станут нарушением договоренностей по ядерной программе Тегерана.