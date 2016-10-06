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Обама опасается дальнейшего ухудшения отношений с РФ, которые и так переживают серьёзный кризис

опубликовано alex1943 в Чт, 06/10/2016 - 17:51 Новость: тема тэги гео
kongress
Влиятельное американское издание Washington Post (WP) со ссылкой на источники в конгрессе сообщило, что Белый дом выступает против предложенных конгрессом санкций против России и Ирана. Принять закон предполагалось в конце сентября, но Белый дом попросил палату представителей отложить голосование.

В июле 2016 года в палату представителей был внесен закон о защите гражданского населения Сирии, который предполагает санкции за поддержку правительства Башара Асада. В случае его принятия ограничения затронут в первую очередь Россию и Иран.

Один из авторов законопроекта, республиканец Адам Кинзингер, сообщил WP, что в администрации Обамы опасались сорвать соглашение с Москвой о прекращении огня в Сирии.

Сейчас, по данным WP, в Белом доме считают, что новые санкции помешают будущим контактам с Россией по урегулированию в Сирии. А санкции против Ирана станут нарушением договоренностей по ядерной программе Тегерана.

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