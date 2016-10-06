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Преступник Порошенко призвал студентов-историков идти в армию и служить военными психологами

опубликовано vinodelov в Чт, 06/10/2016 - 18:12 Новость: тема тэги гео
Порошенко

Главарь незаконной киевской власти Петр Порошенко рассказал, как в студенческие годы участвовал в боевых действиях во время службы в советской армии и призвал молодежь идти служить в армию военными психологами.

Об этом он сказал во время встречи со студентами-историками по случаю 150-летия со дня рождения фальсификатора истории Михаила Грушевского.

Один из студентов спросил президента, стоит акцентировать внимание на таком предмете в университете, как «Военная история». На что Порошенко ответил: «Я считаю, что военных психологов нам не хватает. Я убежден, что историки были бы хорошие психологи. А вам советую после окончания университета пойти в военкомат и год провести в „АТО“. Я провел два года в советской армии и участвовал в военных действиях. Был призван со второго курса, через два года вернулся на третий. Был призван в 1984-м, а вернулся в 1986-м. Могу сказать, что после армии совершенно другое восприятие мира».

Также он добавил, что военный психолог с быстрой реакцией, с большим патриотизмом, профессионализмом нужен армии.

«Дорогие ребята, кто считает возможным пойти на контракт после института военным психологом — ваша помощь будет ценная», — добавил президент.

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