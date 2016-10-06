ДНР: украинские оккупанты усиливают обстрелы, есть разрушения и жертвы

Жители города Горловки рассказали в соцсети об очередных обстрелах ВСУ в ночь с 5 на 6 октября. «Фигарят почти без перерыва. Походу уверенность в мирном урегулировании крепчает», — написал один из пользователей. «У нас не заскучаешь. Кстати, впервые за долгое мнение РСЗО слышал», — сообщил другой горловчанин. По его словам, украинские вояки минувшей ночью произвели не менее шести залпов.

Обстреливались также город Ясноватая и пригородные села Веселое и Спартак (на север от Донецка). Здесь работали, в основном, танки и минометы. Традиционной мишенью для киевских боевиков стали жилые кварталы окраинного поселка на западе Донецка — Трудовские. Здесь в результате прямого попадания мины в крышу жилого дома по ул. Лукьяненко, 3 выгорело 40 квадратных метров кровли, и теперь дом непригоден для жилья. К счастью, люди успели спрятаться от обстрела и жертв среди мирного населения нет, однако погиб боец армии ДНР. Об этом сообщил спикер Минобороны Республики Эдуард Басурин: «В ходе артиллерийского огня украинских боевиков погиб один военнослужащий армии ДНР».

Всего, по данным Минобороны ДНР украинские оккупанты за прошедшие сутки 130 раз обстреляли прифронтовую территорию Республики, в том числе, с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения 117 раз.