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Группировка ВСУ в Попасной запасается на зиму

опубликовано vinodelov в Чт, 06/10/2016 - 19:28 Новость: тема тэги гео
Автоколонна с грузами под Попасной

На фоне разговоров и переговоров о том, что на определенных участках донецкого и луганского фронта, 7 или 9 октября, вновь попробуют разводить войска, командование ВСУ не прекращает подготовку своих войсковых группировок к нахождению в зоне боевых действий в условиях зимы.

В числе прочих, по усиленному графику разным военным имуществом снабжается и группировка сил «АТО», дислоцирующаяся в городе Попасная (оккупированная украинскими войсками часть территории Луганской Народной Республики) и в его окрестностях.

Повышенная значимость расположения этой группировки ВСУ заключается в том, что с позиций, сооруженных под Попасной, прямой наводкой можно стрелять по поселку Калиново, городам Первомайск, Теплогорск, Стаханов, а также и по некоторым другим населенным пунктам ЛНР.

Поэтому в Попасную сейчас, кроме подвоза боеприпасов, сейчас ежедневно идет завоз платок, оптических приборов, обогревательных аппаратов, различных канцелярских и штабных принадлежностей, даже кухонного и столового оборудования.

В преддверии зимы, киевская власть и ее военное командование снова собирают без разбора всякое военное и гражданское имущество и отправляют его в прифронтовую полосу, лишь бы, было чем и как изображать состояние войны с «российским агрессором», минимум, в ближайшие полгода.

Военкор Самур

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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