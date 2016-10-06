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Поселок Калиново обстреливают из минометов и орудий БМП

опубликовано vinodelov в Чт, 06/10/2016 - 19:33 Новость: тема тэги гео
БМП украинской армии под Калиново

На протяжении суток 5 октября (по состоянию на 8 часов утра 6 октября) поселок Калиново, расположенный в Луганской Народной Республике, к югу от города Первомайск, украинские военные обстреляли шесть раз.

Огонь велся из минометов калибра 82 и 120 миллиметров, но в светлое время суток к минометам подключались и орудия боевых машин пехоты (БМП) калибра 37, 5 миллиметра.

В поселке Калиново постоянно растет количество жилых домов, других построек и сооружений, поврежденных попаданиями осколков мин и мелкокалиберных снарядов.

Жители поселка, тем временем, делают последние приготовления на зиму: банки и прочие емкости с соленьями и вареньями, прячут по погребам и прочим подходящим укрытиям. Все местные жители уверены, что приближающийся холодный сезон снова придется проводить под обстрелами.

За сутки 5 октября, также из минометов, орудий БМП и стрелкового оружия не менее пяти раз была обстреляна местность под поселком Логвиново, где возвышается памятник князю Игорю и княжеским дружинникам.

Сутки 6 октября в районе поселка Калиново начались так же, как и предыдущие. Еще до 13 часов украинские вояки успели обстрелять поселок четыре раза. Стрельба производилась из того же самого оружия, что и в предшествующий день.

Обстановка вокруг памятника князю Игорю и его дружине также ни в чем не изменилась. Поле, где стоит памятник, постоянно обстреливается с позиций ВСУ, находящихся под районным центром Станица Луганская, с того самого места, откуда украинские военным, согласно договоренностям о взаимном отводе войск, предписано «отодвинуть» свои подразделения на расстояние 1 километр. Только теперь датами отвода называют 7 или 9 октября, так как отвод, назначавшийся на 3 октября, на участке фронта около Станицы Луганской окончился, даже не успев начаться.

Военкор Самур

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