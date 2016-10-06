Пробные пуски ракет над «Широким ланом»

Из города Запорожье 5 октября, в 11 часов утра, вылетел вертолет марки МИ-8 военно-транспортной модификации. У этой модели вертолетов существует еще и боевая модификация.

На борту вертолета находилась группа специалистов известного далеко за пределами Запорожья предприятия по производству двигателей для самолетов и вертолетов — «Мотор-Сич».

Вылетевший из Запорожья вертолет, с группой специалистов «Мотор-Сичи», приземлился в Николаевской области, на военном полигоне «Широкий лан», где помимо других объектов, есть также площадка для взлета и посадки боевых и военно-транспортных вертолетов. Находится полигон «Широкий лан» неподалеку от районного центра Вознесенск.

А уже 6 октября, к группе специалистов «Мотор-Сичи» присоединилась, также командированная на полигон «Широкий лан», группа работников харьковского завода «Коммунар». Этот завод в советские времена относился к категории «Почтовых ящиков», и занимался тем, что делал электронное оборудование для боевой техники. А по программе гражданского производства, завод «Коммунар» выпускал разные бытовые электроприборы, в том числе, телевизоры марки «Березка».

Но сейчас специалистов авиамоторостроительного предприятия «Мотор-Сич» и завода по выпуску военной электроники «Коммунар» собрали на полигоне «Широкий лан» для того, чтобы под их присмотром провести над полигоном с боевых вертолетов пробные пуски управляемых ракет. Модернизированные пусковые устройства для этого вида вооружений стало выпускать предприятие «Мотор-Сич», потому, что после разрыва производственных связей с Россией, ему больше делать нечего, а завод «Коммунар» долгие годы перебивался разовыми заказами, однако теперь о предприятии, еще не утратившем способность делать электронное оснащение для боевой техники, вспомнило Министерство обороны бывшей Украины.

Установленные на вертолетах устройства для запуска управляемых ракет оснащены, как раз, электронными приборами наведения, производства завода «Коммунар».

Площадка, с которой будут стартовать вертолеты с управляемыми ракетами, расположена рядом с военным аэродромом, а он находится недалеко от села Мартыновка. Примечательно, что летное поле для самолетов, вместе с вертолетной площадкой, находились в заброшенном состоянии с 2009 года. Но теперь военные аэродром и вертодром командование ВСУ вновь вернуло в строй по причине «ухода» Крыма в Россию и войны, развязанной против Донбасса.

Испытательные пуски управляемых ракет над полигоном «Широкий лан» должны пройти в ближайшие дни.