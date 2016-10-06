В ЛНР продолжается расследование попытки госпереворота: устанавливаются причастные

Сотрудники Генеральной прокуратуры ЛНР продолжают проведение следственных мероприятий по делу о попытке переворота в Республике. Об этом сегодня сообщил начальник управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генпрокуратуры Сергей Рахно.

"Как вы знаете, с 21 сентября 2016 года следователями Генеральной прокуратуры ЛНР проводится предварительное расследование по уголовному делу по факту покушения на насильственный захват власти в ЛНР. В настоящее время по делу допрашиваются свидетели, проводятся необходимые судебные экспертизы, обыска, осмотры изъятых средств передачи информации и иные первоначальные следственные действия", - рассказал он.

"Кроме того, проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий с целью проверки на причастность к попытке совершения насильственного захвата власти неустановленных лиц, имевших контакты с Карякиным, Цыпкаловым и Киселевым по вышеуказанным преступным действиям", - отметил начальник управления.

Ранее Рахно сообщал о том, что Генеральная прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело по факту попытки захвата власти в Республике. В связи с попыткой переворота глава ЛНР Игорь Плотницкий призвал жителей Республики быть бдительными и не поддаваться на провокации Киева, пытающегося изнутри дестабилизировать ситуацию в ЛНР.