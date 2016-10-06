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Разведение сил на Донбассе: украинские военные готовы подчиниться, а вояки нацбатов грозят продолжением боев

опубликовано vinodelov в Чт, 06/10/2016 - 20:29 Новость: тема тэги гео
ВСУ

Если верить информационным «утечкам» с переговоров Контактной группы в Минске, то стороны договорились не только ускорить процесс разведения войск на трех, уже согласованных участках, но и расширить этот процесс до десяти других участках, которые охватывают почти всю линию фронта. Причем, закончить все предполагается еще до начала 2017 года.

Пока же «разведение сил и средств» удалось осуществить только у райцентра Золотое, на Луганщине — это маленький городок между Лисичанском и Попасной, сквозь который проходит один из официальных транспортных коридоров через линию разграничения — «Стаханов-Лисичанск». Рядом селом Петровское (ДНР) и Станицей-Луганской (ЛНР), где противоборствующие стороны должны разойтись, соответственно, 7 и 9 октября, также проходят транспортные коридоры: «Донецк-Мариуполь» (через оккупированную ВСУ Волноваху) и Луганск — «Станица-Луганская». По этим транспортным коридорам, судя по всему, и предполагается отвод живой силы и техники.

По сообщениям киевских СМИ, мнения воюющих с украинской стороны по поводу разведения сторон от линии фронта, разделились. Кадровые военные, задействованные в «АТО» заявляют, что, если будет приказ, они его выполнят и отойдут на положенные километры от линии разграничения. А вот вояки так называемых «добровольческих батальонов» покидать занятые позиции желанием не горят, считая, что это игра по правилам «сепаратистов». Вполне конкретно по этому поводу высказался в соцсети некто Денис Малыхин с позывным «Шейк», он даже опубликовал видео, в котором бодро обещает: «…даже, если наши военные, связанные уставами и приказами, отойдут, то жители могут спать спокойно, потому что есть такие добровольцы, как я, которые могут взять в руки оружие, и, поверьте, москалям тут сладко не будет»…

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