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Круглый стол лидирующих участников предварительного общественного голосования

опубликовано Nvb2003 в Чт, 06/10/2016 - 20:30
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Предварительное общественное голосование (праймериз) показало, что Луганская Народная Республика готова организовать полноценное проведение выборов. Об этом сегодня на встрече с победителями праймериз заявила заместитель председателя организационного комитета по проведению предварительного общественного голосования Марина Филиппова.

"Праймериз имел очень важное значение для становления Луганской Народной Республики. Я думаю, это поняли все. Самое главное – что это поняли на той стороне", - подчеркнула Филиппова.

Она отметила, что, судя по растерянным комментариям представителей Украины, они сначала вообще не понимали, что Республике удастся провести голосование.

"А когда у нас это получилось, комментарии стали более растерянными, потому что мы действительно доказали, что мы имеем право и имеем все возможности для проведения избирательных кампаний на нашей территории – на территории Луганской Народной Республики", - подчеркнула представитель оргкомитета.

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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"