Круглый стол лидирующих участников предварительного общественного голосования

Предварительное общественное голосование (праймериз) показало, что Луганская Народная Республика готова организовать полноценное проведение выборов. Об этом сегодня на встрече с победителями праймериз заявила заместитель председателя организационного комитета по проведению предварительного общественного голосования Марина Филиппова.

"Праймериз имел очень важное значение для становления Луганской Народной Республики. Я думаю, это поняли все. Самое главное – что это поняли на той стороне", - подчеркнула Филиппова.

Она отметила, что, судя по растерянным комментариям представителей Украины, они сначала вообще не понимали, что Республике удастся провести голосование.

"А когда у нас это получилось, комментарии стали более растерянными, потому что мы действительно доказали, что мы имеем право и имеем все возможности для проведения избирательных кампаний на нашей территории – на территории Луганской Народной Республики", - подчеркнула представитель оргкомитета.