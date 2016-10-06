База данных Пенсионного фонда ДНР подверглась взлому

Украинские хакеры взломали и заблокировали базу данных Пенсионного фонда ДНР (ПФ), выплаты жителям Республики приостановлены. Соответствующее заявление сделала сегодня в пресс-центре ДАН председатель ПФ страны Галина Сагайдакова.

«Четвертого октября в результате атаки украинскими хакерами была взломана и заблокирована база данных Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики. В связи со взломом официального сайта ПФ, в Республике мы были вынуждены приостановить пенсионные выплаты», — сказала она.

Сагайдакова отметила, что к процессу восстановления базы данных привлечены специалисты Минсвязи ДНР, в самое ближайшее время выплаты будут начислены и выданы жителям Республики.

«Пенсионный фонд ДНР делает все возможное, чтобы информация о получателях оставалась конфиденциальной, а также все, чтобы повысить уровень защиты информации о наших гражданах», — резюмировала глава ПФ.