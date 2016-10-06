Артиллерийские снаряды, топливо, САУ «Гвоздика» и прочие атрибуты войны прибывают на Донбасс

Киев перебросил в оккупированный ВСУ поселок Андреевка под Волновахой вагон с артиллерийскими снарядами и две цистерны с топливом. Об этом сообщил спикер Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

«Наша разведка продолжает выявлять факты нахождения запрещенного вооружения ВСУ в зоне „АТО“ у линии соприкосновения. В Андреевку Волновахского района (17 км от линии фронта — ред.) на железнодорожную станцию Карань установлено прибытие двух цистерн с дизельным топливом и бензином, а также одного вагона с артиллерийскими боеприпасами», — сказал он.

По данным разведки в оккупированный город Артемовск прибыли шесть украинских танков и четыре 122-мм САУ «Гвоздика».

«Все данные о нарушениях Минских договоренностей украинской стороной и месте положения запрещенных вооружений ВСУ были переданы представителям ОБСЕ и СЦКК», — подчеркнул представитель военного ведомства Республики.

Напомним: накануне Украина перебросила под Донецк реактивный дивизион из 18 РСЗО «Град».