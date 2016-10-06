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Главная Сводка событий Новороссии за 6 октября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Чт, 06/10/2016 - 22:08

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Киевские силовики начали устанавливать минно-взрывные заграждения вблизи села Петровское, где 7 октября запланирована третья попытка разведения сил ДНР и Украины. Об этом сегодня заявил заместитель командующий оперативным командованием Эдуард Басурин, ссылаясь на данные разведки.

Киев перебросил в оккупированный поселок Андреевка под Волновахой вагон с артиллерийскими снарядами и две цистерны с топливом. Разведкой ДНР также выявлены огневые позиции двух минометов калибром 120-мм в Авдеевке. А в оккупированный Артемовск прибыло шесть украинских танков и четыре САУ «Гвоздика». Накануне представитель оперативного командования заявил, что Украина перебросила под Донецк реактивный дивизион из 18 РСЗО «Град».

Украинская армия за сутки 130 раз обстреляла прифронтовую территорию Донецкой Народной Республики. По данным командования, по Ясиноватой ВСУ выпустили 16 танковых снарядов, 62 мины калибрами 82 мм и 120 мм, восемь раз применили артиллерию калибром 122-мм. Двадцать три мины выпущены по территории Донецкого аэропорта и по селам Весёлое и Спартак. По западу столицы, поселку Трудовские, украинские силовики выпустили восемь мин калибром 120 мм, при прямом попадании мины в крышу жилого дома по ул. Лукьяненко,3 у здания выгорело 40 квадратных метров кровли. Кроме того, ВСУ с применением гранатомётов и стрелкового оружия обстреляли Горловку и поселки Зайцево и Пантелеймоновка. В результате артиллерийского обстрела погиб военнослужащий Донецкой Народной Республики, сообщил Эдуард Басурин.

Киевские силовики за минувшие сутки пять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сегодня сообщили в оборонном ведомстве Республики. Четыре раза подвергся обстрелу район села Калиново, огонь с направлений сел Новозвановка и Новоалександровка велся из минометов калибром 120 мм, автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. С направления поселка городского типа Луганское из стрелкового оружия обстрелян район села Лозовое. "Потерь нет", - отметили в Народной милиции. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее