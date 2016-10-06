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Еще одно предприятие запущено в ДНР — завод «Металлист»

опубликовано vinodelov в Чт, 06/10/2016 - 22:09 Новость: тема тэги гео
Завод

Как и планировалось руководством ДНР, в Червоногвардейском районе Макеевки в четверг, 6 октября, был запущен завод по изготовлению профильных электросварных труб «Металлист».

По словам генерального директора предприятия, Евгения Веретюка, продукцию завода готовы закупать долгосрочные партнеры из России. Объем производства пока невелик, но как ожидается, он вырастет до трех тысяч тонн металлопродукции в месяц. «Металлист» является производителем высококачественных электросварных труб малого и среднего размера, на которые есть спрос.

Как считает руководитель «Донбасстеплоэнерго», благодаря наличию такого завода Республика сможет сэкономить на закупке необходимых для теплосетей труб и бесперебойно обеспечивать теплом и горячей водой жителей ДНР.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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