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Куда уходят денежки: американская военная помощь Киеву

опубликовано vinodelov в Чт, 06/10/2016 - 22:36 Новость: тема тэги гео
Пашинский фак язык

О том, что финансирование военной помощи США Украине, по сути, является перекладыванием миллионов долларов из одного американского кармана в другой, эксперты говорили не раз, но откровенное признание этого факта в Киеве прозвучало впервые, причем от ярого националиста, депутата парламента, председателя комиссии Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского.

Об этом Пашинский заявил на круглом столе, состоявшемся в Киеве 6 октября. Дословно: «На сегодня — и это печальная история — по сути, на поставки летального оружия в Украину есть гласное и негласное эмбарго Европейского союза, Евроатлантического союза. И когда говорят о 286 миллионах долларов помощи, то я расскажу, куда пошло 90 процентов этой помощи. Знаете куда? На оплату американских инструкторов на Яворовском полигоне. И мы им очень благодарны, что они наших бойцов, которые прошли Донецкий аэропорт, обучают. Я уверен, что обучают»…

«Давайте говорить откровенно: никакой за два с половиной года военной летальной помощи мы не получили. Нас заблокировали», — констатировал Пашинский.

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