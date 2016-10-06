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Главная Единственный потенциал ВПК Украины это остатки военной техники Советского Союза опубликовано Nvb2003 в Чт, 06/10/2016 - 22:42 Новость: тема тэги гео Председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский обрисовал сегодня реальное положение дел в военно-промышленном комплексе Украины.

Он заявил, что ВПК не имеет финансовых и технологических ресурсов для разработки и производства нового военного самолета. Даже такого как учебно-тренировочный чешский самолет L39.

"Создание военного самолета типа "Элки" - это 3-4 миллиарда долларов. У нас государственный оборонный заказ на этот год чуть больше 100 миллионов долларов. О каких военных самолетах на Украине мы можем говорить, ну зачем даже фантазировать на эту тему? Украина ни технологично, ни финансово не в состоянии создать свой военный самолет даже самого легкого плана", - заявил Пашинский.

Он отметил, что единственными конкурентоспособными новыми видами вооружения, которые создал украинский оборонно-промышленный комплекс за последнее время, являются броневики "Дозор" и минометы "Молот", а производство всех других вооружений сводится к ремонту советских изделий.

"У нас нет никакого потенциала. Весь наш потенциал заключался в следующем: берешь у Минобороны танк Т-72 или Т-64 по цене металлолома, заводишь его на бронетанковом заводе, ремонтируешь и продаешь за 400 тысяч долларов. Да, мы за счет тотальной распродажи имущества, которое получили в наследство от Советского Союза, были в десятке экспортеров мира. Но давайте называть вещи своими именами: это не потенциал ВПК, это потенциал советской армии, который нам остался", - констатировал Пашинский.

Кстати, озвученные депутатом разработки украинских оружейников уже "прославились" среди военных. К примеру, 25 июля, во время учебной стрельбы на полигоне "Широкий лан" в результате разрыва нового миномета М120-15 "Молот" погиб командир минометного расчета Сергей Пономаренко, еще 7 бойцов получили тяжелые ранения. Также много претензий у украинских военных к качеству металла нового миномета, который после месяца эксплуатации начинает ржаветь. Это при том, что стоит каждый миномет свыше 483 тысяч гривен, то есть более миллиона рублей. Кстати, многие военные эксперты отметили, что это детище киевского завода "Маяк" практически не отличается от советского полкового миномета образца 1981 года.

Еще больше на ходовых испытаниях оконфузился броневик "Дозор-Б" - его корпус треснул во время движения и планы поставок в войска новой машины с 12,7-миллиметровым пулеметом, лазерным дальномером, телевизионной и инфракрасной камерами отодвинулись на неопределенный срок. В мае были остановлены испытания "городского танка" "Азовец", на который вместо специальной оптики установили видеоглазки от домофонов. В начале июля командование ВМФ Украины отказалось принимать бронекатера "Гюрза" из-за многочисленных недоработок и просчетов в конструкции. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее