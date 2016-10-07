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В роли "чернорабочих"

опубликовано Артем Смолов в Пт, 07/10/2016 - 00:08 Статья: тема тэги гео
и Лавров
Госсекретарь США Джон Керри недавно обвинил "сирийский режим" и Россию в отказе от дипломатии и стремлении одержать победу чисто военными методами. Это заявление прозвучало после срыва процесса перемирия со стороны боевиков - фактически американских партнеров, уничтожения подразделения ВС Сирии ударом авиации западной коалиции и последовавшей провокации с гуманитарным конвоем ООН, в чем не имея доказательств, привычно была обвинена Россия. Кроме того, американцы тиражируют свое мнение об ударах ВКС РФ по гражданским объектам в Сирии, не предоставляя ни малейших серьезных свидетельств.

На этом фоне пресс-секретарь президента США Джош Эрнест сообщил, что не исключает введения новых санкций в отношении России, в том случае, если она продолжит поддержку "сирийского режима". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что политическое урегулирование в Сирии, которое автоматически понимается в Лондоне как отстранение от власти Башара Асада, уже «невозможно, но необходимо».

Определенную роль в урегулировании, по мнению английского премьера, должна сыграть Россия. Что же для этого сделать? Оказать большее давление на Российскую Федерацию со стороны "международного сообщества". Смысл выступления Терезы Мэй: "Асад должен уйти", для этого на Россию следует оказать еще большее давление.

Таким образом, борьба с международным "исламским терроризмом" со стороны западных стран по обыкновению свелась в Сирии к борьбе с "режимом Асада". Российским представителям в этом политическом процессе уготована роль "чернорабочих". И если "чернорабочие" будут работать плохо, на них следует оказать еще большее давление.

Франклин как-то заметил, что демократия, это когда два волка и ягненок за одним столом обсуждают перспективы совместного обеда. Примерно также видят "чисто политический процесс" в Сирии официальные представители наиболее «продвинутых демократий».

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