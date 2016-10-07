Политическое усиление либерализма

Сергей Кириенко был освобожден от должности руководителя государственной корпорации "Росатом" и назначен первым заместителем главы администрации Президента РФ. Это назначение произошло на фоне приостановления сотрудничества России и США в энергетической отрасли. Причина охлаждения в российско-американской «контролирующейся энергетике» - американская сторона не выполняет своих обязательств, зато свои обязательства исправно выполняла Россия, что надо полагать, Сергей Кириенко и обеспечивал. Теперь Сергей Владиленович будет курировать и определять вопросы внутренней государственной политики. То есть, он будет решать те вопросы, которыми занимался Вячеслав Володин, избранный председателем Госдумы при конституционном большинстве партии "Единая Россия".

Кириенко известен тем, что пользуется доверием Владимира Путина. Однако, будучи председателем правительства "реформаторов" в 1998 году он не предотвратил дефолт по финансовым обязательствам государства. По некоторым оценкам придерживается "либерально - государственных" взглядов. В 1999 году, после дефолта России, Кириенко пробовал себя в публичной политике, будучи одним из лидеров "Союза правых сил" (позднее политически обанкротившейся партии). Сергей Кириенко считается "человеком президента", работал его представителем в федеральном округе и главой государственной корпорации "Росатом".

Теперь он вновь передвинут на фронт внутренней политики. Однако, как считают комментаторы, Россию теперь ожидают не только президентские выборы, но возможные кадровые чистки. Сергей Кириенко в администрации президента – это добрый знак для команды Анатолия Чубайса. Судя по тому, что Сергей Кириенко назначался руководителем правительства накануне дефолта, администрацию президента могут ожидать не самые простые времена в смысле рисков ослабления своего фактического статуса.

Чтобы понять значение Сергея Кириенко во власти, нужно понимать, как власть в России устроена. В принципе, в России традиционно торжествует принцип единоначалия. Параллели с древнерусским государством (отнесемся к этому с юмором) выстраивают властную вертикаль следующим образом: "демократически избранный царь" - его боярская Дума (администрация) - челядь (парламент и бюджетники) - частный сектор (ремесленники и холопы). Олигархи и банкиры как купцы первой гильдии (в том числе заморские).

Таким образом, Сергей Кириенко выступает в роли "боярина", ведающего тем, как работать с "челядью" и "холопами". Обратим внимание, что "политический либерализм" усиливается по команде сверху. И если Володин и компания рулят политикой в стенах парламента, то администрация (в случае чего) этот парламент придержит.