Обстрел в районе Джамелия / Jamelia district under fire

6 октября, съемочная группа Anna News возвращалась с передовой в районе Бустан Баша. Переводчику нашей группы позвонила мать и сообщила, что район Джамелия, в котором она находилась, подвергся обстрелу. Она видела много раненных и убитых. Тетя переводчика получила осколочное ранение. В этом районе проживают только мирные жители и не расположено ни одного военного объекта. 6 october, Anna News crew was going back from the frontline in Bustan Basha. Mother of our interpreter called him and said that district Jamelia was recently bombed, and she saw a large number of wounded and killed. Aunt of interpreter was injured by shrapnel.

