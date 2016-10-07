Сводка событий в Сирии за 6 октября 2016 года

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Участники подробно обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг Алеппо в условиях выхода США из договоренностей по прекращению огня в Сирии. "Была отмечена растущая обеспокоенность в связи с продолжающимся блокированием террористическими организациями попыток оказания гуманитарной помощи мирному населению", - сообщили в пресс-службе Кремля.

В Сирии за год российской операции удалось освободить от террористов значительную часть территории, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Прошел год, как наши Вооруженные силы выполняют боевые задачи в Сирийской Арабской Республике. За это время удалось стабилизировать ситуацию в стране, освободить значительную часть ее территории от бандформирований международных террористов, наладить работу российского центра по примирению враждующих сторон», — сказал Шойгу.

Москва сожалеет, что США решили приостановить двустороннее сотрудничество с Россией по Сирии, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Россия делала все от нас зависящее, чтобы эти договоренности начали реализовываться на практике, к сожалению, пока этого не получается. Американская сторона на данном этапе еще не может вместе со своими союзниками по той коалиции, которую Вашингтон сформировал, не может обеспечить отделения умеренной оппозиции от террористов из «Джебхат-ан-Нусры»», – заявил Лаврова.

Как подчеркнул Лавров, «свою часть договоренностей Россия и власти Сирии готовы выполнять, это касается в том числе и обеспечения прекращения огня, которое было объявлено и нарушалось незаконными военными формированиями». «Это касается и обеспечения гуманитарного доступа, прежде всего по дороге Кастелло, в полном соответствии с российско-американскими документами», – добавил Лавров.

«Мы сожалеем, что наши американские коллеги объявили о прекращении или о приостановке двусторонней работы с нами по Сирии. Но обратили внимание, что многосторонние форматы вынесли за скобки этого решения и готовы их использовать», – отметил Лавров.

Пентагон предпринимает меры безопасности в Сирии в связи с размещением Россией систем ПВО С-300, заявил пресс-секретарь минобороны США Питер Кук. «Мы продолжим предпринимать все шаги, необходимые, чтобы наши экипажи действовали как можно в большей безопасности», — сказал Кук в ответ на вопрос, воспринимает ли он как угрозу заявления представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова о том, что радиус действия С-300 может стать «сюрпризом для любых неопознанных летающих объектов». Эти слова большинство американских СМИ расценили как угрозу сбивать самолеты США.

«Меморандум о взаимопонимании, этот канал безопасного общения, несмотря на наши разногласия с русскими, работает эффективно над сокращением риска для наших и российских пилотов и членов экипажа», — сказал Кук. «Мы продолжим пользоваться должным образом этим каналом коммуникации и призываем русских делать то же самое», — заключил он.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва разместила зенитно-ракетный комплекс С-300 в Сирии для надежной защиты своих военных. «Нам нужно обеспечить надежную безопасность наших военных, ВКС, нашего пункта материально-технического обеспечения в порту Тартус в ситуации, которая не успокаивается», — сказал он. «Повторю: и С-400, и С-300 — это сугубо оборонительные вооружения, которые никому не угрожают», — добавил он.

Ракетные или авиационные удары по территории, подконтрольной правительству Сирии, создадут явную угрозу российским военным, заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

"В ряде авторитетных западных СМИ опубликованы "утечки" об обсуждении в администрации Белого Дома возможности нанесения ракетных и воздушных ударов по позициям сирийских войск", - заявил Игорь Конашенков.

Он отметил, что история показывает, что нередко подобные вбросы оказываются прологом реальных действий. "Рекомендовал бы коллегам в Вашингтоне тщательно просчитать возможные последствия реализации подобных планов. Сегодня на вооружении сирийской армии имеются эффективные зенитные ракетные комплексы С-200, "Бук" и другие системы ПВО, техническое состояние которых за прошедший год было восстановлено, - предупредил американских коллег Конашенков. - Кроме того, напомню американским "стратегам", что воздушное прикрытие российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе осуществляются зенитными ракетными системами С-400 и С-300, радиус действия которых может стать сюрпризом для любых неопознанных летающих объектов.

Действительно, ведь никто точно не знает, что из себя представляют новые ракеты для этих комплексов, и возможности российских радаров, которые научились работать скрытно.

"Обращаю внимание "горячих голов", что после нанесения 17 сентября самолетами коалиции удара по сирийским войскам в Дейр эз-Зоре, мы приняли все необходимые меры для исключения любых подобных "ошибок" в отношении российских военнослужащих и военных объектов в Сирии, - подчеркнул Конашенков. - Все иллюзии дилетантов о существовании "самолетов-невидимок" могут столкнуться с разочаровывающей реальностью.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 738. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 49 нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (24), Дамаск (18), Хама (5) и Латакия (2).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Вашингтон не исключает ударов по силам Дамаска, хотя и сомневается, что это в интересах США, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. «Военные действия против режима Асада с целью решения ситуации в Алеппо вряд ли достигнут целей, которые видятся многим сейчас, в смысле сокращения насилия. Намного более вероятно, что они приведут к многочисленным непредвиденным последствиям, которые точно не соответствуют нашим национальным интересам. Но я не буду исключать рассмотрение каких-либо возможностей», — сказал Эрнест в ответ на вопрос, исключают ли США удары по силам Дамаска.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что у США не возобладает желание нанести удар по Сирии.

«Читаем и сейчас, что есть в Вашингтоне желающие применить силу. Это не секрет. Надеюсь, что они все-таки не возобладают. Мы слышали достаточно взвешенный комментарий в ответ на просьбу прокомментировать эти слухи, который сделал Белый дом», — заявил Лавров. Также он рассчитывает, «что это отражает основную линию, которую проводит администрация Барака Обамы».

Россия просит провести экстренную встречу Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники. Возможные сроки проведения заседания не сообщаются.

В интервью датскому телеканалу TV 2 президент Сирии Башар Асад заявил, что борьба с повстанцами продолжится до тех пор, пока они не покинут Алеппо. По словам сирийского президента, боевики должны это сделать. «Другого варианта нет. Мы не примем то, что террористы возьмут под контроль какую-либо часть Сирии, не только Алеппо, это наша миссия и это наша цель, а также это наш следующий шаг»,— заявил Асад. Кроме того, Башар Асад выразил сомнение по поводу того, что Вашингтон принимает достаточные меры, чтобы избежать прямой конфронтации с Россией в Сирии. «Я уверен, что Россия делает все для того, чтобы не достичь этой точки. Но делают ли американцы, или "ястребы" в рядах администрации США, все для того, чтобы избежать конфронтации, или же наоборот, делается все для того, чтобы конфронтация с Россией произошла?»,— заявил президент Сирии.

Вашингтон не имеет желания добиваться какого-либо соглашения с Россией по поводу нормализации ситуации в Сирии. Такое мнение выразил сирийский Президент. "Любое соглашение зависит от желания, а не от переговоров самих по себе между двумя великими державами", - сказал он. По словам президента, "у американцев нет желания прийти хоть к какой-нибудь договоренности, так как любое соглашение предполагает борьбу с "Джебхат ан-Нусрой". "А эта группировка является основной картой Вашингтона в межсирийском противостоянии". Асад вместе с тем выразил сожаление по поводу пока неудавшейся реализации недавних договоренностей, достигнутых между Москвой и Вашингтоном.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что в случае продолжения интенсивных боевых действий восточная часть Алеппо может быть полностью уничтожена к концу 2016 года. «Так что же может случиться, если бомбардировки продолжатся? В период максимум в 2–2,5 месяца такой интенсивности бомбардировок восточное Алеппо может быть полностью уничтожено. Мы говорим в особенности о старом городе», — сказал он.

Мистура призвал российские власти и правительство Сирии ответить на вопрос, «стоит ли уничтожение города ликвидации тысячи боевиков», а также готовы ли они к «полному прекращению бомбардировок, если боевики «Джебхат ан-Нусры» сложат оружие», призвав дать ответ как можно скорее. По его словам, если Россия и Сирия не примут его предложение, то «судить их будет история».

Стаффан де Мистура призвал боевиков «Джебхат ан-Нусры» покинуть восточные районы Алеппо. «Если вы решите уйти, достойно, с оружием, в Идлиб или туда, куда захотите, я лично готов вас сопровождать»,— заявил де Мистура. По подсчетам ООН, сейчас в Алеппо находится порядка 900 боевиков «Джебхат ан-Нусры».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры по ситуации в Алеппо заслуживают внимательного рассмотрения. «На счет Стаффана де Мистуры. Понимаете, мы всегда ориентируемся на то, чтобы искать какой-то конструктивный шаг. Главное, что он сказал, было направлено на то, чтобы не позволить этому случиться»,— заявил Лавров.

Из соглашения России и США по Сирии никто не выходил, его никто не отменял, заявил замглавы МИД Михаил Богданов, отвечая на вопрос, действительно ли мирный план России и США по Сирии можно «похоронить». «Нет, почему? Его ж никто не отменял и никто не выходил из этих соглашений», – сказал он. Богданов заявил, что контакты между Москвой и Вашингтоном по сирийскому урегулированию продолжаются. «Контакты у нас идут постоянно, Лавров практически ежедневно общается с Джоном Керри», – сказал российский дипломат. Он отметил, что американская сторона «подвесила» военные контакты между Россией и США по Сирии. «Я думаю, их необходимо продолжать, им нет альтернативы», – подчеркнул Богданов.

В Москве усматривают связь между обстрелом посольства России в Дамаске и угрозами Вашингтона в адрес России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Как мы уже информировали, 3 октября минометному обстрелу подверглось российское посольство в Дамаске, стрельба велась из дамасского пригорода Джобар, эта территория подконтрольна террористическим группировкам «Джабхад-Фатх-аш-Шам», это экс-«ан-Нусра», как вы знаете. Пострадавших не было, но посольскому комплексу нанесен материальный ущерб. Мы усматриваем связь между этим терактом и прозвучавшими накануне из Вашингтона завуалированными угрозами в наш адрес», – приводит ее слова РИА «Новости».

Германия рассматривает возможность введения санкций со стороны ЕС против России из-за конфликта в Сирии. Как сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к правительству канцлера Ангелы Меркель, изучаются и иные шаги, призванные оказать давление на Москву. "Одним из вариантов, рассматриваемых Германией, является введение санкций Европейским союзом против России, - сообщает газета. - Обсуждение находится на начальной стадии и пока не ясно, в какой степени эту инициативу готовы поддержать союзники Меркель по коалиции в немецком парламенте, включая социал-демократов". В то же время автор интерпретирует это как "первый сигнал того, что Европа может перейти к более жестким действиям из-за недовольства политикой России и страха перед новым потоком беженцев".

Один человек погиб, двое пострадали в результате стрельбы, которую открыли турецкие военные по сирийцам, переходившим границу в районе сирийского города Дар-Басия и турецкого населенного пункта Кызылтепе, передает агентство Reuters. Сообщается, что погибший —15-летний подросток.

Алеппо. Жителям района Ариан города Алеппо передано около 1,5 тонн продуктов питания.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли в провинции Алеппо – населенный пункт Азизи, позиции правительственных войск в районе горы Захр-эн-Найраб и квартал Эль-Машарк в городе Алеппо.

В провинции Алеппо вооруженные формирования террористических группировок из реактивных систем залпового огня кустарного производства, противотанковых управляемых ракет, гранатометов, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Брайдж-Эр-Рих и Ансар, в городе Алеппо – кварталы Рамуси, Хай-эль-Ансари, Аль-Майдам, «1070», Эль-Халидия, КПП №1 дороги Кастелло, торговый центр «Кастелло», цементный завод, госпиталь Хинди и крепость Карьят-Халаб.

В результате ракетного обстрела террористическими группировками квартала Аль-Джамилия 8 человек погибли и более 55 получили ранения.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Сирийская Арабская армия продолжает успешное наступление в восточном Алеппо. При поддержке ВКС РФ, от боевиков очищен район Сулейман-аль-Халяби и более половины района Бустан аль-Баша.

К западу от Al-Bureijj, сирийские вооруженные силы захватили 50 процентов района Al-'Oweija.

Протурецкие боевики отбили у ИГиловцев н.п. Ахтарин на севере провинции.

Авиация коалиции у города Манбидж уничтожила два тактических подразделения, три боевые позиции и два тяжелых пулемета ИГ. Минометная позиция ИГ была подавлена. У города Мара уничтожена тактическая единица ИГ.

Идлиб. На КПП в приграничном населенном пункте Атма прогремел взрыв, в результате которого погибли не менее 40 человек. Ранения различной степени тяжести также получили десятки сторонников "Сирийской свободной армии" участвующих в операции «Щит Евфрата».

Ответственность за нападение взяли на себя боевики ИГ.

Сообщается о столкновениях между боевиками «Ахрар аль-Шам» и «Джунд аль-Акса» в н.п. Серакиб и Хан-Шейхун. «Джунд аль-Акса» атаковала некоторые штаб-квартиры «Ахрар аль-Шам».

Латакия. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Айн-Эль-Кантара и позиции правительственных войск в районе горы Абу-Али.

Хама. Вооруженными формированиями были обстреляны теплоэлектростанция населенного пункта Махарда и позиции правительственных войск в районах населенных пунктов Скандария, Самра и Махарда.

Боевики вновь атаковали позиции Сирийской Арабской армии у города Zughbah и н.п. Al-Shaatha.

Хомс. Отмечены боестолкновения в окрестностях нефтескважин Аш-Шаер и Джезель и в районах Джурат Аль-Хисьян, Ас-Саан Аль-Асвад, Аль-Ганту, Аз-Заафарана, Тель Абу Ас-Санасель, Мешталь Ад-Дик, Умм-Шаршух и на плантациях Абу Аль-Анз.

Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, обстреляли из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия в провинции Дамаск н.п. Арбил, Дума, Джаубар, Эр-Рихан и высоту с отметкой 612.

В провинции Дамаск обстрелам террористов подверглись населенные пункты Хауш-Насри, Хараста, Хутейта-Эль-Джараш, Джаубар, Хауш-Эль-Фара, стадион Эль-Аббасийин и больница Ибн-эль-Валид в городе Дамаск.

САА продолжает наступление в районе Западная Гута. Подразделения 7-й бронетанковой дивизии и 42-й бригады 4-й механизированной дивизии САА заняли ряд сельскохозяйственных угодий у н.п. Дирхабия. До самого населённого пункта им остаётся всего 550 метров.

Также продолжается наступление САА в направлении Аль-Рейхан.

Дараа. В городе Дараа продолжаются бои в квартале Аль-Баляд.

Отмечены боестолкновения в н.п. Ан-Наима.

Дейр-эз-Зор. Правительственные войска постепенно отбивают территории, утерянные после атаки ВВС коалиции.

Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила нефтяную скважину и повредила два пути снабжения ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Ракка уничтожила девять нефтяных автоцистерн, семь прицепов к грузовикам для перевозки нефти, четыре качалки, резервуар для хранения нефти и фронтальный погрузчик ИГ.