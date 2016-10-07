Нью-Йорк поздравил Путина с днем рождения

На Манхэттенском мосту в финансовой столице США появился огромный портрет президента России. Сообщение о событии сделал телеканал CBS.

Транспарант размером шесть на девять метров с портретом российского лидера и подписью "миротворец" был вывешен на мосту около 14.30 (21.30 мск).

Представители городских властей поспешили снять плакат. Полиция изучает данные видеонаблюдения, чтобы выяснить, кто является автором несанкционированной акции.

В пятницу Путину исполнилось 64 года.