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Нью-Йорк поздравил Путина с днем рождения

опубликовано alex1943 в Пт, 07/10/2016 - 10:39 Новость: тема тэги гео
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На Манхэттенском мосту в финансовой столице США появился огромный портрет президента России. Сообщение о событии сделал телеканал CBS.

Транспарант размером шесть на девять метров с портретом российского лидера и подписью "миротворец" был вывешен на мосту около 14.30 (21.30 мск).

Представители городских властей поспешили снять плакат. Полиция изучает данные видеонаблюдения, чтобы выяснить, кто является автором несанкционированной акции.
В пятницу Путину исполнилось 64 года.

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