Сергей Пашинский: «Все отрасли оборонно-промышленного комплекса уничтожены»

6 октября в киевском Институте Горшенина прошел круглый стол о реформе военно-промышленного комплекса (ВПК) "Украинский ВПК: реформа во время войны", на котором депутат Верховной Рады, председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский фактически признал, что этой отрасли промышленности на Украине практически не существует.

По его словам, все отрасли оборонно-промышленного комплекса уничтожены, а потенциал страны ограничен броневиком «Дозор» и минометом «Молот» — это два вида вооружения, созданные Украиной, которые имеют шанс занять небольшую нишу на зарубежных рынках.

«Весь наш потенциал заключался в следующем: берешь у Минобороны танк Т-72 или Т-64 по цене металлолома, заводишь его на бронетанковом заводе, ремонтируешь и продаешь за $400 000. Да, мы за счет тотальной распродажи имущества, которое получили в наследство от Советского Союза, были в десятке экспортеров мира. Это потенциал советской армии, который нам остался», — сказал Пашинский.

Стоит отметить, что бронеавтомобиль «Дозор-Б» не выдержал несколько испытаний. Машина не смогла преодолеть брод при форсировании небольшого водоема, и большая его часть оказалась в воде. Позже в корпусах двух бронетранспортеров в зоне расположения двигателя были обнаружены трещины в броне, хотя еще в декабре 2015 года «Дозор-Б» прошел государственные испытания и был рекомендован к принятию на вооружение.