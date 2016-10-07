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Главная Верховный суд Германии отказал в компенсации родственникам жертв авианалета ВВС НАТО в Афганистане опубликовано Nvb2003 в Пт, 07/10/2016 - 12:10 Новость: тема тэги гео Верховный суд Германии отказал в компенсации родственникам жертв, погибших в результате авианалета ВВС НАТО в Афганистане в 2009 году. Речь идет о бомбардировке недалеко от Кундуза, жертвами которой стали более 90 человек. Налет американской авиации был совершен по инициативе полковника Бундесвера Георга Кляйна, он запросил поддержку с воздуха, опасаясь атаки талибов с применением цистерн с топливом.

По мнению адвоката, представляющего интересы родственников жертв, военачальник в этом случае действовал непрофессионально и нарушил международное право.

«Кляйн приказал пилотам бомбить людей, а не танки. Он проигнорировал тот факт, что там находилось много мирных граждан, и это, на мой взгляд, не было несчастным случаем», - считает адвокат Карим Попал.

Но Верховный суд счел, что Кляйн исчерпал все возможности для разведки и не мог знать, что в зоне удара будут находиться мирные граждане. Таким образом, военный преступник, виновный в гибели мирных жителей был оправдан.

Великобритания пошла ещё дальше, ради защиты своих солдат и офицеров, уличенных в военных преступлениях, она намерена отказаться от выполнения отдельных пунктов Европейской конвенции по правам человека. Согласно заявлению премьер-министра королевства Терезы Мэй, эта конвенция очень часто эксплуатируется недобросовестными юристами и это по её мнению служит достаточным основанием, чтобы не придерживаться некоторых её положений. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее