Верховный суд Германии отказал в компенсации родственникам жертв авианалета ВВС НАТО в Афганистане

Верховный суд Германии отказал в компенсации родственникам жертв, погибших в результате авианалета ВВС НАТО в Афганистане в 2009 году. Речь идет о бомбардировке недалеко от Кундуза, жертвами которой стали более 90 человек. Налет американской авиации был совершен по инициативе полковника Бундесвера Георга Кляйна, он запросил поддержку с воздуха, опасаясь атаки талибов с применением цистерн с топливом.
По мнению адвоката, представляющего интересы родственников жертв, военачальник в этом случае действовал непрофессионально и нарушил международное право.
«Кляйн приказал пилотам бомбить людей, а не танки. Он проигнорировал тот факт, что там находилось много мирных граждан, и это, на мой взгляд, не было несчастным случаем», - считает адвокат Карим Попал.
Но Верховный суд счел, что Кляйн исчерпал все возможности для разведки и не мог знать, что в зоне удара будут находиться мирные граждане. Таким образом, военный преступник, виновный в гибели мирных жителей был оправдан.
Великобритания пошла ещё дальше, ради защиты своих солдат и офицеров, уличенных в военных преступлениях, она намерена отказаться от выполнения отдельных пунктов Европейской конвенции по правам человека. Согласно заявлению премьер-министра королевства Терезы Мэй, эта конвенция очень часто эксплуатируется недобросовестными юристами и это по её мнению служит достаточным основанием, чтобы не придерживаться некоторых её положений.
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