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Газовый шок для Украины

опубликовано vinodelov в Пт, 07/10/2016 - 12:22 Новость: тема тэги гео
Газовый шок для Украины
Обитатели Северного Габона (Украины) в очередной раз получили и по свидомисти, и по гиднисти. Причём сразу две оплеухи. Во-первых, Путин и Эрдоган в ближайшее время планируют подтолкнуть строительство Турецкого потока, что убьёт все европейские идеи об альтернативном «Газпрому» варианту. Во-вторых, развивается дело со второй ниткой Северного потока. Это весьма перспективно, поскольку, по мнению экспертов, потребности в российском газе в Европу не уменьшатся до 2040 года.

Всё это говорит о том, что Россия сокращает риск от транзита углеводородов и фактически «уничтожает» конкурентов. Это – нож острый для Киева, который рискует потерять все дивиденды от транзита нефти и газа через свою территорию.

И причём очень скоро. Уже с 9 по 13 октября в Стамбуле состоится Международный энергетический конгресс с участием Венесуэлы, Саудовской Аравии, Алжира, Габона (африканского), Объединённых Арабских Эмиратов и Российской Федерации. Тут будут определяться со спонсорами и готовить новый, ноябрьский саммит ОПЕК.

В общем, новые гвозди в крышку гроба газовым вампирам из Северного Габона. Больше им не удастся отсасывать энергию за счёт «страны-агрессора».

Василий Семёнов
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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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