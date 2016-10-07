В районе села Петровское третья попытка разведения сил завершилась успехом

Сегодня состоялась уже третья попытка разведения сил в районе села Петровское. 5 октября Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе на заседании в Минске согласовала дату разведения сил и средств в районе села Петровское к югу от Донецка на 11:00 7 октября.

На месте присутствуют наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, представители СЦКК, начальник штаба оперативного командования ДНР Руслан Якубов, замкомандующего оперативным командованием Эдуард Басурин, а также сотрудники Минобороны Республики.

Согласно договоренностям, противоборствующие стороны в 11:00 подали зеленый сигнал из ракетницы о начале отвода. Сразу после этого последовал приказ силам ДНР в районе Петровского отойти на два км в тыл. Начался вывод личного состава, легкой техники (БМП, грузовик «Урал»), а также вывоз боеприпасов – всего, что есть на позициях.

«Только что была отдана команда на начало отвода», — сказал Якубов в 11.00.

Украинская сторона тоже подтвердила факт отвода своих сил и техники из района Петровского. Об этом заявил сегодня заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«От представителей СЦКК нам известно, что украинская сторона подтвердила отвод сил и средств со своей стороны», — сказал Басурин.