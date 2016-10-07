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Молодежь штурмует Госдуму или как стать депутатом

опубликовано Nvb2003 в Пт, 07/10/2016 - 12:53
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Сегодня в гостях у ведущего студии интернет-канала Анна-Ньюс политолога Александра Ведруссова депутат Госдумы VII созыва - Денис Парфенов. Сегодня мы поговорим о молодежи в политике, а именно о молодых депутатах Государственной Думы. С молодыми политиками прошлого созыва было связано несколько скандальных историй и ничем хорошим молодые депутаты явно не запомнились.
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:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"