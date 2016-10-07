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Главная Молодежь штурмует Госдуму или как стать депутатом опубликовано Nvb2003 в Пт, 07/10/2016 - 12:53

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня в гостях у ведущего студии интернет-канала Анна-Ньюс политолога Александра Ведруссова депутат Госдумы VII созыва - Денис Парфенов. Сегодня мы поговорим о молодежи в политике, а именно о молодых депутатах Государственной Думы. С молодыми политиками прошлого созыва было связано несколько скандальных историй и ничем хорошим молодые депутаты явно не запомнились. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее