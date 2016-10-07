Украинские пропагандисты призывают украинцев экономить электроэнергию

На Украине есть огромный резерв для экономии природных ресурсов. Рассчитывая на субсидии, люди массово используют электроэнергию и газ даже тогда, когда в этом нет необходимости. Государство не хочет информировать население о возможностях и необходимости енергосбережения, ведь тогда олигархи потеряют свои сверхприбыли.

Такое мнение высказал председатель правления Всеукраинской ассоциации по вопросам энергосбережения Роман Спивак.

Украина имеет колоссальный ресурс для экономии электроэнергии и газа. Однако вместо того, чтобы внедрять сберегательные программы или акцентировать гражданам важность экономии ресурсов, правительство вводит субсидии, на которые из бюджета выделяется 80 миллиардов гривен.

«Так называемые» лампочки Ильича это прошлый век. Сегодня же существуют лед-технологии. Лампочка, которой пользуются едва ли не в каждой квартире, использует 60 Вт электроэнергии, тогда как диодная лампа в шесть раз меньше», — отмечает Спивак.

Поэтому власть должна популяризировать лед-технологии. Нужно на государственном уровне внедрять использование светодиодных устройств и даже штрафовать за использование ламп накаливания. Таким образом только на этом простом примере по всей стране удастся сократить потребление электроэнергии в несколько раз.

Эксперт убежден: даже пенсионеры готовы купить энергосберегающие лампочки. Но государство не хочет работать в этом направлении, потому что олигархату невыгодно — владельцы энергокомпаний потеряют свою прибыль.

«Нам не нужно столько угля, мы вообще можем отказаться от тепловой генерации. Но для этого нужно действительно разрабатывать реформы. Вместо этого правительство внедряет дорогие субсидии, которые ведут лишь к отупению населения. Люди уверены, что энергосбережение не нужно, мол, государство и так за них заплатит. На самом деле, на Украине существует колоссальный резерв экономии ресурсов, ведь наши граждане далеко не ангелы с крыльями. Идет огромная трата газа. У нас по квартирам горят вечные огни, свечи в колонках ежемесячно накручивают по десять кубов. В помещениях, где нет счетчиков, некоторые умудряются даже подкуривать конфорки, чтобы не тратить спичек. На расточительстве можно сэкономить миллиарды», — отмечает Спивак.

Украинцам нужно искать энергосберегающие выходы, ведь другого варианта просто нет. Власть должна стимулировать граждан устанавливать счетчики за счет субсидий.

«Нельзя больше терять тепло. Государство должно ставить вопрос иначе: кто хочет субсидию, должен показать счетчик. Нет счетчика — нет субсидии. Я вам гарантирую, что на второй день после этого счетчики будут стоять», — убеждает эксперт.

При правильной, обдуманной политике, Украина даже смогла бы избежать многочисленных иностранных кредитов. Нужно только донести гражданам необходимость самим работать на свое же государство.