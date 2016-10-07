Нацбат «Правый сектор» перебрасывают к линии соприкосновения в Луганской народной республике (ЛНР)

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил в пятницу на брифинге: "Украинские силовики продолжают наращивать свои силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения, усиливая свою группировку националистическими батальонами".
По данным разведки, на железнодорожную станцию в населенном пункте Рубежное прибыл состав с десятью БТР, 10 противотанковыми орудиями "Рапира", военными автомобилями "Урал" с понтонными мостами.
"В ближайшее время прибывшая военная техника и вооружение отправится к линии боевого соприкосновения", — сказал Марочко.
Он также заявил, что к линии соприкосновения в районе населенного пункта Болотенное прибыли дополнительные националистические подразделения "Правого сектора". Также в населенный пункт Станица Луганская прибыли две самоходные артиллерийские установки, четыре БТР и около 50 человек с оружием и боеприпасами.
"На всей технике были установлены флаги "Правого сектора", — добавил Марочко.
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