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Главная Нацбат «Правый сектор» перебрасывают к линии соприкосновения в Луганской народной республике (ЛНР) опубликовано alex1943 в Пт, 07/10/2016 - 16:48 Новость: тема тэги гео Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил в пятницу на брифинге: "Украинские силовики продолжают наращивать свои силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения, усиливая свою группировку националистическими батальонами". По данным разведки, на железнодорожную станцию в населенном пункте Рубежное прибыл состав с десятью БТР, 10 противотанковыми орудиями "Рапира", военными автомобилями "Урал" с понтонными мостами. "В ближайшее время прибывшая военная техника и вооружение отправится к линии боевого соприкосновения", — сказал Марочко. Он также заявил, что к линии соприкосновения в районе населенного пункта Болотенное прибыли дополнительные националистические подразделения "Правого сектора". Также в населенный пункт Станица Луганская прибыли две самоходные артиллерийские установки, четыре БТР и около 50 человек с оружием и боеприпасами. "На всей технике были установлены флаги "Правого сектора", — добавил Марочко. :: alex1943 :: Автор (или псевдоним)

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