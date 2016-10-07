В Киеве подростки демонстративно изорвали флаг Израиля

Националистическая пропаганда дает свои ядовитые плоды: граждане Украины, особенно молодежь, не признает никаких иных атрибутов, кроме тризуба и желто-голубого флага. Этот факт отлично иллюстрирует поведение нескольких подростков в Киеве. Компания таких подростков сорвала и уничтожила флаг Израиля, размещенный на фасаде ресторана израильской кухни «Иерусалим». Об этом инциденте 6 октября в соцсети сообщил Денис Гороховский.

«В понедельник у нас было открытие, которое совпало с еврейским Новым годом. Мы вывесили флаг Израиля. Сегодня мимо ресторана проходила компания подростков, один из них забрался на парапет, сорвал флаг и начал его рвать», — рассказал заместитель директора ресторана.

Сотрудники полиции, прибывшие на место инцидента, зафиксировали этот факт вандализма. По данным полиции юных вандалов даже удалось задержать, дальнейшая их судьба пока неизвестна.