Главная

Мэру с Тернопольщины «впаяли» два года за земельные аферы

опубликовано vinodelov в Пт, 07/10/2016 - 17:08 Новость: тема тэги гео
Гривны в земле

На Тернопольщине бывший мэр осужден за незаконные решения о выделении земли. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области.

Прокуратура области поддержала государственное обвинение в уголовном производстве начатом по ч.1ст.366 (служебная подделка), ч.1 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, в интересах третьих лиц использование служебного положения вопреки интересам службы, что нанесло существенный вреда охраняемым законом общественным интересам) в отношении бывшего председателя Почаевской городского совета.

Установлено, что государственный служащий, действуя в интересах третьих лиц подделал решение сессии горсовета по земельным вопросам, на основе которых коммунальное имущество незаконно попало в собственность физических лиц. В результате преступной деятельности чиновника было незаконно отчуждено земельные участки в г. Почаев общей площадью 4,5 га стоимостью почти 100 000 грн.

Приговором Кременецкого районного суда бывшего мэра, обвиняемого в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, приговорили к 2 годам ограничения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления на государственных или коммунальных предприятиях, учреждениях и организациях связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 года, с уплатой штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!