Мэру с Тернопольщины «впаяли» два года за земельные аферы

На Тернопольщине бывший мэр осужден за незаконные решения о выделении земли. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области.

Прокуратура области поддержала государственное обвинение в уголовном производстве начатом по ч.1ст.366 (служебная подделка), ч.1 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, в интересах третьих лиц использование служебного положения вопреки интересам службы, что нанесло существенный вреда охраняемым законом общественным интересам) в отношении бывшего председателя Почаевской городского совета.

Установлено, что государственный служащий, действуя в интересах третьих лиц подделал решение сессии горсовета по земельным вопросам, на основе которых коммунальное имущество незаконно попало в собственность физических лиц. В результате преступной деятельности чиновника было незаконно отчуждено земельные участки в г. Почаев общей площадью 4,5 га стоимостью почти 100 000 грн.

Приговором Кременецкого районного суда бывшего мэра, обвиняемого в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, приговорили к 2 годам ограничения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления на государственных или коммунальных предприятиях, учреждениях и организациях связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 года, с уплатой штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.