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Итоги очередной недели «перемирия» на Донбассе

опубликовано vinodelov в Пт, 07/10/2016 - 17:25 Новость: тема тэги гео
Синенков

Эти итоги традиционно подвел в пятницу, 7 октября, командующий оперативным командованием ДНР генерал-майор Денис Синенков.

Армия ДНР за прошедшую «мирную» неделю потеряла 5 бойцов, погибших от обстрелов со стороны ВСУ. «Всего от преступных действий украинских силовиков на этой неделе погибли пять военнослужащих ДНР и трое получили ранения», — рассказал генерал-майор Синенков. Кроме того, ранен мирный житель в поселке Зайцево, на северной окраине Горловки. В результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом хозяин дома получил контузию и множественные осколочные ранения.

Всего за неделю украинские оккупанты 1352 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом 803 раза территории Республики были обстреляны из артиллерии, танков и минометов.

По данным разведки ДНР всю прошлую неделю Киев стягивал к линии разграничения (фронта) на Донбассе тяжелую артиллерию, танки и минометы, сообщил генерал-майор Денис Синенков. «На горловском направлении выявлена танковая рота и батарея 122-мм САУ „Гвоздика“, на донецком — реактивный дивизион РСЗО „Град“, три батареи 120-мм минометов, в том числе и САО „Нона-С“, на мариупольском — танковая и две мотопехотные роты, батарея 122-мм гаубиц Д-30 и батарея120-мм минометов», — подчеркнул генерал-майор. Разведка сообщает также о росте не боевых потерь в рядах ВСУ. «В подразделениях ВСУ на этой неделе фиксируется критическое число небоевых потерь. По нашим данным, в военные медицинские учреждения за эту неделю попало боле 110 украинских военнослужащих», — сказал генерал-майор Синенков. Одновременно с этим растет и число случаев дезертирства среди украинских военнослужащих. «В частности, 4 октября двое военнослужащих 37 батальона 56 отдельной мотопехотной бригады, расположенной Новоселовке Волновахского района, самовольно покинули расположение части, забрав с собой автоматическое оружие и боекомплекты к нему», — сообщил представитель военного ведомства.

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