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Новые технологии: в Донецке заработало предприятие по производству 3D-принтеров

опубликовано vinodelov в Пт, 07/10/2016 - 17:52 Новость: тема тэги гео
3D-принтер

«3D-Техно» — так называется первое предприятие Республики по производству принтеров для трехмерной печати. Оно также специализируется на разработках в технологиях трехмерной печати и робототехники.

По словам директора «3D-Техно» Михаила Кондрася, выпускаемая здесь продукция будет стоит дешевле как западных, так и российских аналогов, при этом не уступит им по качеству.

«При помощи 3D-принтера можно создать практически любой необходимый предмет или его деталь от детской игрушки до протеза руки или детали механизма», — отметил Михаил Кондрась.

В планах у нового предприятия — создание станков лазерной резки и строительного принтера, с помощью которого можно быстро возводить здания любой этажности.

По словам представителя Минпромторга ДНР Елены Щербань, технология 3D-печати будет использоваться в медицине и промышленном производстве. Есть надежда, что донецкие принтеры будут востребованы не только в Республике, но и за ее пределами.

3D-принтеры — одна из самых перспективных технологий, которая способна изменить производство практически всех вещей, созданных и создаваемых человеком — от детских игрушек до целых зданий, одежды и даже еды. Это кажется пока фантастикой, но разработчики обещают, что со временем 3D-принтеры разной специализации появятся в каждом доме, как появились в свое время компьютеры.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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